Milano Certosa, 22enne accoltellato in stazione: il giovane muore dopo il ricovero in ospedale

Milano - È morto il ragazzo di 22 anni, di origine straniera, accoltellato nella tarda serata di ieri, poco dopo le 22, nella stazione di Stazione di Milano Certosa, in via Mambretti.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato coinvolto in un’aggressione avvenuta al termine di una possibile rissa che avrebbe interessato più persone. Soccorso in condizioni gravissime, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico con una ferita alla gamba sinistra.

Nonostante le manovre di rianimazione effettuate dai sanitari e un primo tentativo di stabilizzazione, il ragazzo è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Nell’episodio è rimasta coinvolta anche un’altra persona, presumibilmente un familiare, trasportata in codice verde all’ospedale Ospedale Luigi Sacco con lievi abrasioni a una mano e a una gamba.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con due ambulanze e un’automedica. Secondo quanto riferito dai soccorritori, al loro arrivo sul binario 6 alcune delle persone coinvolte si sarebbero già allontanate, anche a bordo di un treno.

Sono in corso le indagini della Polizia per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e identificare i responsabili dell’aggressione.