Maldive, riprendono le ricerche dei sub italiani morti durante l’immersione

Vaavu, Maldive - Dovrebbero riprendere oggi, 16 maggio, le operazioni di ricerca dei corpi dei quattro sub italiani dispersi dopo la tragedia avvenuta durante un’immersione nell’atollo di Vaavu, alle Maldive. Le attività erano state sospese nelle scorse ore a causa delle difficili condizioni meteorologiche che hanno reso troppo rischiosi gli interventi in mare.

Finora l’unico corpo recuperato è quello di Gianluca Benedetti. Nell’incidente hanno perso la vita anche la professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal e i ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri.

Al centro dell’attenzione degli investigatori c’è anche la safari boat Duke of York, l’imbarcazione da cui il gruppo si era immerso. Secondo quanto emerso, sarebbero in corso verifiche sui permessi legati alle escursioni subacquee non turistiche organizzate nella zona.

A bordo della nave si trovano ancora circa venti cittadini italiani, in attesa di poter rientrare a Malé dall’atollo di Vaavu, teatro della tragedia che ha sconvolto il mondo della subacquea italiana.