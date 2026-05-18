Maldive, individuati i corpi dei quattro italiani dispersi in una grotta subacquea

Vaavu, Maldive - I corpi dei quattro cittadini italiani dispersi durante l’escursione in grotta nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, sono stati individuati dai soccorritori. Le operazioni di recupero, rese complesse dalla profondità e dalle condizioni dell’area, dovrebbero consentire il rientro a terra di due delle vittime nella giornata di martedì 19 maggio, mentre gli altri due recuperi sono previsti per mercoledì 20.

Nel frattempo è già stata recuperata la salma di Gianluca Benedetti, che sarà rimpatriata in Italia nella giornata odierna.

Le quattro persone si erano immerse giovedì scorso in una grotta subacquea situata a circa 50 metri di profondità, nell’area di Alimathà, quando non erano più riemerse. Le vittime sono state identificate come Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri.

Le operazioni di ricerca e recupero erano state temporaneamente sospese anche a seguito della morte di un sub delle forze maldiviane impegnato nelle attività. Sul posto è intervenuto un team specializzato di subacquei della Dan Europe, composto da tre esperti di speleosubacquea finlandesi, chiamati a supportare le operazioni in un contesto considerato estremamente complesso.

Nel frattempo, sono rientrati all’aeroporto di Malpensa gli altri venti cittadini italiani che si trovavano nella zona a bordo della nave da crociera Duke of York insieme alle vittime.