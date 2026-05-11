Iran-Usa, nuovo scontro sul piano nucleare: Trump accusa Teheran, Ue e alleati in allerta

Teheran - Torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran sul dossier nucleare. Teheran ha respinto la proposta avanzata da Washington, aprendo una nuova fase di confronto diplomatico ad alta intensità.

Il presidente americano Donald Trump ha commentato duramente la posizione iraniana: “Non mi piace la loro risposta, è totalmente inaccettabile”, ha dichiarato, aggiungendo che gli Stati Uniti stanno monitorando le scorte residue di uranio arricchito dell’Iran e che “a un certo punto se ne impadroniranno”.

Nel frattempo, da Teheran arriva anche una notizia sul fronte interno: le autorità iraniane hanno rilasciato su cauzione la premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, trasferita nella capitale per motivi di salute.

La crisi diplomatica si riflette anche sul piano internazionale. Oggi a Bruxelles è prevista una riunione dei ministri degli Esteri dell’Unione europea, mentre Francia e Regno Unito presiederanno domani un vertice dei ministri della Difesa dedicato alla sicurezza nello Stretto di Hormuz, area strategica per il traffico energetico globale.

Lo scenario resta quindi altamente instabile, con il rischio di ulteriori tensioni in una delle regioni più sensibili della geopolitica mondiale.