Internazionali d’Italia, avanti Darderi e Musetti: Pellegrino sorprende, fuori Arnaldi e Cocciaretto

Roma - Prosegue il cammino azzurro agli Internazionali d’Italia di Roma, con buone notizie soprattutto dal tabellone maschile. Nel secondo turno Luciano Darderi rimonta l’americano Tommy Paul e si impone 3-6, 6-3, 6-2, conquistando l’accesso al terzo turno. Successo importante anche per Lorenzo Musetti, che supera l’argentino Francisco Cerundolo per 7-6, 6-4 e vola avanti nel torneo.
Giornata positiva anche per Andrea Pellegrino, che approfitta del ritiro del francese Artur Fils, fermato da problemi muscolari nel primo set quando l’italiano era avanti 4-0. Un passaggio di turno arrivato senza dover completare l’incontro, ma che conferma il buon momento del tennista azzurro.
Si ferma invece la corsa di Matteo Arnaldi, eliminato dallo spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Tra gli altri risultati del tabellone maschile, lo statunitense Learner Tien batte il kazako Aleksandr Bublik 4-6, 6-3, 7-5, mentre il russo Karen Khachanov supera l’olandese Botic Van De Zandschulp 5-7, 6-4, 6-4.
Nel tabellone femminile esce di scena Elisabetta Cocciaretto, nettamente sconfitta dalla numero uno polacca Iga Swiatek con un doppio 6-1, 6-0. Avanti invece la ceca Karolina Pliskova, vincitrice sulla tedesca Laura Siegemund per 6-1, 6-4, così come la kazaka Elena Rybakina, che si impone 6-4, 6-3 sulla filippina Alex Eala. Bene anche la giapponese Naomi Osaka, che domina la russa Diana Snajder con il punteggio di 6-1, 6-2.