Iran, tensione sul dossier nucleare: sotto osservazione le scorte di uranio arricchito e cresce lo scontro con gli Usa

Teheran - Si inasprisce lo scontro diplomatico tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura reciproca dei rispettivi piani di pace. Secondo quanto riferito dalla Cnn, il presidente Donald Trump sta incontrando in queste ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e i vertici delle forze armate americane per valutare le prossime mosse strategiche, inclusa l’ipotesi di una possibile ripresa delle azioni militari.

Sul tavolo della Casa Bianca ci sarebbero diverse opzioni, in un contesto definito di crescente instabilità e con margini di negoziato sempre più ridotti. L’amministrazione americana continua a monitorare anche il dossier iraniano legato alle scorte di uranio arricchito.

Dall’altra parte, l’Iran ha respinto il piano proposto dagli Stati Uniti, definendo inaccettabili le condizioni avanzate. Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha tuttavia lasciato aperta la possibilità di un ritorno al dialogo, subordinandolo al raggiungimento di un’intesa equa. Più duro il portavoce del ministero degli Esteri Esmaeil Baghaei, che ha ribadito che Teheran reagirà se costretta.

Parallelamente, si accende anche il fronte mediorientale. L’Unione Europea ha dato il via libera a nuove sanzioni contro i coloni israeliani ritenuti responsabili di atti di violenza. La decisione ha provocato la dura reazione di Israele, che ha definito la misura un “oltraggio inaccettabile”, accusando Bruxelles di un approccio squilibrato.

Il quadro complessivo evidenzia un aumento delle tensioni su più scenari internazionali, con diplomazie al lavoro per evitare ulteriori escalation.