Hantavirus, evacuati i passeggeri della nave Hondius: sorveglianza attiva anche in Italia

Roma - Sono arrivati in Europa i primi passeggeri evacuati dalla nave da crociera MV Hondius, interessata da un focolaio di hantavirus dopo la morte di una donna ricoverata a Johannesburg.

Il primo volo di evacuazione, partito da Tenerife, è atterrato a Madrid con a bordo 14 cittadini spagnoli, che saranno trasferiti in un ospedale militare per i controlli sanitari. “Tutti i passeggeri sono asintomatici”, ha dichiarato la ministra della Sanità spagnola Monica Garcia.

Poco dopo è atterrato anche all’aeroporto di Le Bourget, a nord di Paris, un volo con cinque cittadini francesi evacuati dalla nave. Nelle prossime ore sono previsti ulteriori trasferimenti per passeggeri diretti in Canada, Paesi Bassi, Regno Unito, Turchia, Irlanda e Stati Uniti.

Intanto l’allerta è arrivata anche in Italia. Il Ministero della Salute ha disposto la “sorveglianza attiva” per quattro passeggeri transitati su un volo Klm diretto a Rome, sul quale sarebbe salita per pochi minuti la donna poi deceduta.

Le regioni coinvolte sono Calabria, Campania, Toscana e Veneto, dove sono state predisposte quarantene precauzionali e controlli sanitari. “Abbiamo un periodo di incubazione piuttosto lungo, quindi è corretto consigliare l’isolamento fiduciario. I quattro passeggeri non presentano alcun sintomo”, ha spiegato Mara Campitiello, capo del Dipartimento prevenzione del Ministero della Salute.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunque invitato alla calma, sottolineando che “non è un altro Covid” e che il rischio di diffusione dell’hantavirus resta basso.