Cospito, Corte d’Appello di Roma conferma la condanna a 8 mesi per Andrea Delmastro

Roma, 20 maggio 2026 – La Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna aper Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla Giustizia, nel procedimento perlegato al caso dell’anarchico Alfredo Cospito.

La decisione dei giudici conferma integralmente la sentenza di primo grado, che aveva già stabilito la stessa pena per l’esponente di Fratelli d’Italia, difeso dall’avvocato Giuseppe Valentino.

Nel corso dell’udienza, il sostituto procuratore generale aveva chiesto l’assoluzione sostenendo che “il fatto non costituisce reato”, ma la Corte ha invece ribadito l’impianto accusatorio dopo oltre due ore di camera di consiglio.

Delmastro era presente in aula al momento della lettura del verdetto e, subito dopo la sentenza, ha lasciato il tribunale dichiarando l’intenzione di ricorrere in Cassazione.