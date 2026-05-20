Corso Como, studente Bocconi aggredito per 50 euro: condanne fino a 20 anni per tentato omicidio e rapina

Milano, 20 maggio 2026 – Il gup di Milano Alberto Carboni ha condannato Alessandro Chiani a 20 anni di reclusione e Ahmed Atia a 10 mesi, con scarcerazione prevista, per l’aggressione ai danni dello studente Bocconi Davide Cavallo, avvenuta lo scorso 12 ottobre in corso Como.
Secondo l’impianto accusatorio, i due 18enni monzesi – insieme a tre minorenni coinvolti in un procedimento separato davanti al tribunale per i minorenni – avrebbero partecipato a un violento pestaggio avvenuto fuori da una discoteca nella zona della movida milanese, culminato nel tentativo di rapina di 50 euro. La vittima, 22 anni, ha riportato una lesione permanente a seguito dell’aggressione.
Il giudice ha riconosciuto per Chiani il tentato omicidio pluriaggravato, mentre per Atia l’accusa è stata riqualificata in omissione di soccorso. La procura aveva richiesto pene inferiori, pari a 12 anni per Chiani e 10 per Atia.
In aula era presente la vittima, accompagnata dai genitori, che hanno anche avanzato una richiesta di risarcimento pari a 1,5 milioni di euro, oltre a 100 mila euro ciascuno per i familiari.
Il difensore di Chiani, l’avvocato Guglielmo Gulotta, ha annunciato ricorso, contestando la decisione del tribunale e sottolineando la differenza tra le richieste dell’accusa e la sentenza emessa.