Corso Como, studente Bocconi aggredito per 50 euro: condanne fino a 20 anni per tentato omicidio e rapina

Milano, 20 maggio 2026 – Il gup di Milano Alberto Carboni ha condannato Alessandro Chiani ae Ahmed Atia a, con scarcerazione prevista, per l’aggressione ai danni dello studente Bocconi Davide Cavallo, avvenuta lo scorso 12 ottobre in corso Como.

Secondo l’impianto accusatorio, i due 18enni monzesi – insieme a tre minorenni coinvolti in un procedimento separato davanti al tribunale per i minorenni – avrebbero partecipato a un violento pestaggio avvenuto fuori da una discoteca nella zona della movida milanese, culminato nel tentativo di rapina di 50 euro. La vittima, 22 anni, ha riportato una lesione permanente a seguito dell’aggressione.

Il giudice ha riconosciuto per Chiani il tentato omicidio pluriaggravato, mentre per Atia l’accusa è stata riqualificata in omissione di soccorso. La procura aveva richiesto pene inferiori, pari a 12 anni per Chiani e 10 per Atia.

In aula era presente la vittima, accompagnata dai genitori, che hanno anche avanzato una richiesta di risarcimento pari a 1,5 milioni di euro, oltre a 100 mila euro ciascuno per i familiari.

Il difensore di Chiani, l’avvocato Guglielmo Gulotta, ha annunciato ricorso, contestando la decisione del tribunale e sottolineando la differenza tra le richieste dell’accusa e la sentenza emessa.