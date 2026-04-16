Medio Oriente, diplomazia in movimento: Trump, 'guerra quasi finita'

Cresce il cauto ottimismo sul fronte diplomatico in Medio Oriente, dove si registrano aperture simultanee su più tavoli di crisi. La guerra con l’Iran viene definita “quasi finita” da fonti internazionali, mentre un accordo entro fine mese viene considerato possibile.

Secondo quanto emerge, gli Stati Uniti – con il presidente Donald Trump in prima linea – vedono margini per un allentamento delle tensioni, pur mantenendo una forte pressione militare e diplomatica nell’area.

Washington avrebbe infatti deciso l’invio di ulteriori 10.000 soldati nella regione, una mossa interpretata come strumento di deterrenza nei confronti dell’Iran e leva negoziale per accelerare un’intesa prima della scadenza del cessate il fuoco, fissata al 21 aprile.

Iran, mediatori e ipotesi di accordo

Sul dossier iraniano si registra anche l’attivazione di canali diplomatici indiretti: alcuni mediatori pakistani sarebbero arrivati a Teheran per discutere un possibile accordo. La Casa Bianca si dice ottimista sulle prospettive di un’intesa, pur escludendo al momento una proroga formale del cessate il fuoco.

Tra le ipotesi sul tavolo anche una proposta iraniana per garantire la libera circolazione delle navi nello Stretto di Hormuz sul lato omanita, riducendo il rischio di incidenti o attacchi.

Israele e Libano, primi contatti dopo decenni

Parallelamente si apre un fronte storico tra Israele e Libano. Secondo fonti internazionali e dichiarazioni dello stesso Trump, sono previsti colloqui tra i leader dei due Paesi, un evento che segnerebbe la ripresa del dialogo diretto dopo circa 34 anni.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato l’avvio dei negoziati, sottolineando come questi avvengano in un contesto di pressione militare su Hezbollah. Gli obiettivi dichiarati da Tel Aviv sarebbero lo smantellamento del movimento e la costruzione di una pace duratura basata sulla forza.

Diplomazia e tensione militare

Nonostante le aperture, il quadro resta complesso: da un lato la diplomazia prova a costruire un cessate il fuoco più stabile, dall’altro permane una forte presenza militare statunitense e una situazione sul campo ancora instabile.

Un equilibrio fragile, in cui i prossimi giorni saranno decisivi per capire se le trattative potranno trasformarsi in un accordo strutturale o resteranno soltanto una tregua temporanea.