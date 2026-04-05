Trump: “Accordo possibile entro domani”. Tensione altissima sullo Stretto di Hormuz

Washington - “Credo che riusciremo ad avere un accordo entro domani”. È quanto dichiarato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo quanto riportato da Fox News, in merito ai negoziati in corso sulla crisi con l’Iran.Lo stesso Trump ha però alzato i toni, avvertendo che in assenza di un’intesa rapida potrebbe valutare misure drastiche: “Se non fanno un accordo in fretta, sto valutando di far saltare tutto in aria e prendere il controllo del petrolio”, aggiungendo che si potrebbero vedere “ponti e centrali elettriche crollare ovunque”.La tensione nello Stretto di HormuzLa situazione resta particolarmente delicata nell’area dello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico energetico globale. Sul social Truth, Trump ha pubblicato un messaggio dai toni estremamente duri, facendo riferimento a possibili attacchi e intimando la riapertura dello stretto.Il pilota salvato in IranSempre attraverso Truth, il presidente ha fornito aggiornamenti anche su un’operazione militare: “Abbiamo salvato il membro dell’equipaggio dell’F-15 Eagle, gravemente ferito ma molto coraggioso, dalle montagne dell’Iran”.Secondo quanto riferito, si tratterebbe di un colonnello “molto rispettato”, recuperato mentre le forze iraniane lo stavano cercando intensamente. Trump ha infine annunciato una conferenza stampa prevista per domani alle 19 (le 13 a Washington) nello Studio Ovale, alla presenza dei vertici militari, per fornire ulteriori dettagli sull’operazione e sull’evoluzione della crisi.