Mercati energetici: l’OPEC+ aumenta le quote di produzione di petrolio da maggio

L’OPEC+, l’organizzazione che riunisce i principali Paesi produttori di petrolio, ha deciso di aumentare le quote di produzione di greggio di 206.000 barili al giorno a partire da maggio 2026. La decisione è stata presa nel corso di una riunione del comitato ministeriale di monitoraggio dell’OPEC+ riunitosi oggi in videoconferenza, con l’obiettivo di sostenere la stabilità dei mercati energetici globali.Nella dichiarazione ufficiale il comitato ha sottolineato che qualsiasi azione che comprometta la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, come attacchi alle infrastrutture o interruzioni delle rotte marittime internazionali, aumenta la volatilità del mercato e indebolisce gli sforzi collettivi per sostenere la stabilità. In questo contesto, è stato ribadito che è cruciale garantire la sicurezza delle rotte marittime internazionali per assicurare un flusso ininterrotto di energia.Aumento simbolico in un contesto di tensioni geopoliticheL’aumento delle quote produttive di 206.000 barili al giorno è stato concordato da otto Paesi membri dell’OPEC+, ma fonti informate sottolineano che questo incremento potrebbe restare in gran parte “sulla carta” a causa delle attuali condizioni geopolitiche nella regione. In particolare, il conflitto in corso con l’Iran ha portato alla chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz, una delle principali vie di transito per il petrolio mondiale, limitando significativamente le esportazioni di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Iraq, che sono tra i pochi Paesi in grado di aumentare in modo significativo la produzione.Il comitato ha inoltre espresso preoccupazione per gli attacchi alle infrastrutture energetiche, osservando che il ripristino degli impianti danneggiati è costoso e richiede tempo, con impatti negativi sulla disponibilità complessiva dell’offerta.Monitoraggio continuo e prossimi appuntamentiNel corso della riunione è stato anche lodato lo sforzo di alcuni Paesi nell’adottare rotte di esportazione alternative per garantire la continuità delle forniture, contribuendo così a ridurre la volatilità del mercato. L’OPEC+ ha confermato che continuerà a monitorare attentamente l’evoluzione delle condizioni di mercato e potrà convocare ulteriori riunioni se necessario. La prossima riunione ministeriale è attesa per il 7 giugno 2026.In sintesi, l’aumento delle quote produttive deciso dall’OPEC+ riflette la volontà dei Paesi produttori di mostrare disponibilità ad aumentare l’offerta, pur in un quadro segnato da forti tensioni geopolitiche e interruzioni delle principali vie di esportazione del petrolio.