Guerra in Ucraina, droni su Odessa e infrastrutture energetiche russe: incendi e feriti

Odessa

Odessa – Un attacco con droni russi ha colpito nella notte un quartiere della città di, provocando incendi diffusi e diversi feriti, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Le squadre di emergenza sono intervenute per domare le fiamme e prestare soccorso ai civili coinvolti.

Parallelamente, fonti russe hanno riferito di attacchi ucraini contro infrastrutture energetiche sul territorio della Federazione. In particolare, droni avrebbero colpito la raffineria Lukoil nella città di Kstovo, mentre un oleodotto nei pressi del porto di Primorsk, vicino al confine con la Finlandia, sarebbe stato danneggiato.

Nel frattempo, sul piano diplomatico, il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha ricevuto a Istanbul il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy per un colloquio durato oltre due ore nel palazzo di Dolmabahçe. Al centro dell’incontro, secondo la presidenza turca, la ricerca di una possibile mediazione per riaprire il dialogo di pace tra Russia e Ucraina, oltre a temi di più ampio respiro internazionale.

Sul fronte diplomatico si inserisce anche l’annuncio della possibile visita a Kiev, prevista per il 12 aprile, degli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, con l’obiettivo di riattivare i negoziati di pace attualmente in stallo.