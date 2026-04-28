Sinner ai quarti del Madrid Open: battuto Norrie, ora sfida a Jodar

Madrid - Jannik Sinner prosegue il suo cammino al Madrid Open e conquista l’accesso ai quarti di finale grazie alla vittoria in due set contro il britannico Cameron Norrie, n. 23 del ranking ATP, superato 6-2 7-5 negli ottavi.
Il tennista italiano affronterà ora lo spagnolo Rafael Jodar nel match in programma mercoledì alle ore 16. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Nel percorso del torneo, Jannik Sinner conferma continuità di rendimento e solidità nei momenti chiave, mentre il giovane spagnolo Rafael Jodar rappresenta un test interessante per la fase avanzata del torneo.
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