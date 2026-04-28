Cecima, trovata morta una ragazza in un campo: indagini in corso, non esclusa alcuna ipotesi

Cecima, Pavia - Il cadavere di una giovane donna è stato ritrovato oggi in un campo nel comune di Cecima, in Oltrepò Pavese (provincia di Pavia). Il corpo è stato individuato da una persona di passaggio, che ha notato la presenza nella vegetazione in fondo a una scarpata e ha subito allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il medico legale e il pubblico ministero della Procura di Pavia. Le indagini sono in corso e, al momento, non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella dell’omicidio.

Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe una ragazza di circa 22 anni residente a Voghera, scomparsa da casa da alcuni giorni. Il decesso potrebbe risalire a 24-48 ore prima del ritrovamento.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire gli ultimi spostamenti della giovane e accertare se sia arrivata da sola nel luogo del ritrovamento oppure se possa essere stata accompagnata da qualcuno.