Scontro tra autobus e auto a Quarto d’Altino: un morto e cinque feriti

uarto d’Altino (Venezia), 4 aprile 2026 – Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio a Portegrandi, frazione di Quarto d’Altino, lungo la Strada Provinciale 43 sulla gronda lagunare veneziana. Un violento scontro frontale tra un autobus di linea e un’automobile ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre cinque.

La vittima è un uomo di circa 60 anni, alla guida dell’auto coinvolta nell’impatto. A bordo del mezzo pubblico viaggiavano circa 50 passeggeri.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, arrivate dal comando di Mestre e dal distaccamento di San Donà di Piave, che hanno estratto il conducente dalle lamiere. L’uomo è stato affidato al personale sanitario del 118, che ne ha tuttavia constatato il decesso.

Presenti anche l’elicottero del reparto volo di Venezia e i Carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.