Cremona, 61enne trovato morto in casa: era malato da tempo

Vailate (Cremona), 3 aprile 2026 – Un uomo di 61 anni, residente a Vailate e affetto da una cardiopatia cronica, è stato trovato morto nella sua abitazione nella notte. Viveva da solo e nelle ultime ore avrebbe accusato un malore.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni parenti, che non riuscivano più a contattarlo al telefono. Preoccupati per il suo silenzio, si sono recati a casa sua, dove hanno fatto la drammatica scoperta.

L’uomo è stato rinvenuto senza vita nel suo appartamento al piano terra delle case comunali di via Zambelli. Già nel pomeriggio di ieri, secondo quanto riferito, era stato visto camminare con grande difficoltà e con il respiro affannato, segni che avevano fatto temere un peggioramento delle sue condizioni di salute.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno effettuato i rilievi. Non sarebbero emersi elementi riconducibili a un gesto violento o a responsabilità di terzi. La salma è stata trasferita all’obitorio, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’autopsia.