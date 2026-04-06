Regina Caeli in Piazza San Pietro: Papa Leone XIV richiama alla verità e alla pace

Roma - Nel Lunedì dell’Angelo, dopo le celebrazioni pasquali del 5 aprile, Papa Leone XIV ha guidato la preghiera del Regina Caeli da Piazza San Pietro, rivolgendo ai fedeli un forte appello contro la disinformazione e per la pace nel mondo.

Nel suo intervento, il Pontefice ha sottolineato come “spesso il racconto della verità venga oscurato da fake news, cioè menzogne, allusioni e accuse senza fondamento”, evidenziando però che la verità, nonostante gli ostacoli, “non resta celata, ma si manifesta e illumina le tenebre”.

Appello per i popoli in guerra

Nel corso della preghiera, Leone XIV ha richiamato l’attenzione sulle sofferenze globali, ricordando “i popoli tormentati dalla guerra, i cristiani perseguitati per la loro fede e i bambini privati dell’istruzione”.

Il Papa ha ribadito che annunciare la Pasqua di Cristo “significa dare nuova voce alla speranza”, soprattutto nei contesti segnati dalla violenza e dai conflitti. “Perseveriamo nell’invocare il dono della pace per tutto il mondo”, ha aggiunto.

Il ricordo di Papa Francesco

Un passaggio significativo è stato dedicato a Papa Francesco, ricordato nel giorno in cui, lo scorso anno, il Lunedì dell’Angelo, “ha consegnato la vita al Signore”. Il richiamo alla sua testimonianza ha suscitato un lungo applauso tra i fedeli presenti in piazza.

Le celebrazioni pasquali

Il giorno precedente, domenica 5 aprile, Leone XIV aveva celebrato la sua prima Pasqua da Pontefice, presiedendo la messa solenne in Piazza San Pietro e impartendo la tradizionale benedizione Urbi et Orbi dalla loggia centrale della Basilica di Basilica di San Pietro.

Nel suo messaggio pasquale, il Papa aveva lanciato un forte appello contro le guerre, invitando a “consegnare il cuore alla speranza” e a scegliere la pace: “Chi ha in mano le armi le deponga”.

Al termine della celebrazione, il Pontefice è tornato tra i fedeli con un giro in papamobile lungo Piazza San Pietro e via della Conciliazione, salutando le circa 50mila persone presenti.