Iran–USA, Teheran respinge tregua: controproposta in 10 punti

Teheran - La crisi tra Stati Uniti e Iran entra in una fase estremamente delicata, tra tentativi di mediazione diplomatica e una nuova escalation militare e verbale.

Secondo quanto riportato da Axios, Stati Uniti, Iran e diversi mediatori regionali starebbero discutendo un possibile cessate il fuoco temporaneo di 45 giorni, che potrebbe aprire la strada a un accordo più duraturo per la fine del conflitto. In parallelo, Teheran avrebbe trasmesso al Pakistan una risposta articolata in “10 punti” alla proposta americana.

Vittime civili e raid militari

Nel frattempo, l’agenzia iraniana Fars News Agency ha riferito che “sei bambini sono stati martirizzati” nella provincia di Teheran a seguito di attacchi attribuiti a forze “americano-sioniste”, tra cui quattro bambine e due bambini sotto i dieci anni.

Fonti locali parlano inoltre di nuovi raid e di un’escalation di attacchi con missili che avrebbero colpito anche l’area di Haifa, con diversi feriti segnalati.

Tensione diplomatica e minacce incrociate

Sul piano politico, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un duro ultimatum a Teheran, chiedendo la riapertura dello stretto di Hormuz e la firma di un accordo entro pochi giorni, minacciando “conseguenze estreme” in caso contrario.

Dura la replica del presidente del Parlamento iraniano, che ha avvertito che “tutta la regione brucerà” se continueranno le pressioni e gli ordini attribuiti agli alleati statunitensi.

Anche la Russia è intervenuta criticando il tono degli ultimatum, chiedendo di evitare ulteriori escalation verbali.

Effetti economici e scenario energetico

In questo contesto, i mercati energetici restano sotto pressione. L’OPEC ha annunciato un aumento della produzione di circa 206.000 barili al giorno a partire da maggio, nel tentativo di stabilizzare il mercato petrolifero.

Scenario aperto

La situazione resta altamente instabile: tra negoziati indiretti, attacchi militari e minacce incrociate, la possibilità di una de-escalation appare legata all’esito dei colloqui in corso e alla tenuta dei canali diplomatici regionali.