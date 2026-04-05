Pasqua in Vaticano, Leone XIV celebra la prima messa e rinnova l’appello alla pace

Città del Vaticano – È il primo giorno di Pasqua da Pontefice per Leone XIV, che oggi celebra la solenne messa in piazza San Pietro alle ore 10, seguita alle 12 dalla tradizionale benedizione Urbi et Orbi dal loggione centrale della Basilica vaticana.

Per il nuovo Pontefice si tratta della prima presidenza dei riti pasquali della Settimana Santa, un appuntamento centrale del calendario liturgico cattolico che culmina con il messaggio di pace rivolto al mondo intero.

Già nella veglia pasquale della notte precedente, celebrata nella Basilica di San Pietro, il Papa ha rilanciato con forza il suo appello contro le guerre e le ingiustizie globali. Nel corso della celebrazione, ha invitato i fedeli a «non lasciarsi paralizzare» dal male, citando tra le piaghe del tempo presente la sfiducia, la paura, l’egoismo, il rancore e i conflitti armati.

Il Pontefice ha sottolineato come queste realtà possano apparire “inamovibili”, ma ha richiamato l’esempio di quanti, nel corso della storia, hanno saputo “rotolare via” tali pesi con coraggio e sacrificio, contribuendo a costruire percorsi di bene e di pace.

Atteso per la giornata odierna un nuovo e forte appello del Papa alla comunità internazionale, con particolare attenzione ai conflitti in corso e alla necessità di promuovere concordia tra i popoli.