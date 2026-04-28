Caso grazia Minetti: il Quirinale chiede chiarimenti, avviate nuove verifiche

Roma - Continua a far discutere la vicenda legata alla concessione della grazia a Nicole Minetti. Il Quirinale, con una lettera definita inedita nei toni e nei contenuti e indirizzata al Ministero della Giustizia, ha chiesto chiarimenti su alcune “supposte falsità” emerse nell’istruttoria che ha portato alla firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul provvedimento di clemenza.

Secondo quanto riportato, il ministero guidato da Carlo Nordio avrebbe confermato che la procedura seguita risulta formalmente corretta, pur firmando l’autorizzazione richiesta dalla Procura generale della Corte d’Appello di Milano per avviare ulteriori verifiche. Gli approfondimenti riguarderanno anche accertamenti all’estero per chiarire alcuni elementi emersi successivamente alla concessione della grazia.

Il provvedimento ha di fatto cancellato le condanne a 3 anni e 11 mesi inflitte a Minetti per i procedimenti legati a favoreggiamento della prostituzione e peculato, tra i casi Rimborsopoli e Ruby ter, pena che avrebbe dovuto essere scontata con misure alternative ai servizi sociali.

La vicenda è esplosa a seguito di un’inchiesta giornalistica che ha sollevato dubbi sulla correttezza di alcune informazioni presentate nell’iter della richiesta di grazia, in particolare su aspetti legati alla situazione personale e familiare e a una presunta adozione. Elementi che, secondo quanto ipotizzato, avrebbero avuto un peso nella valutazione del provvedimento.

Nicole Minetti ha respinto con fermezza le accuse, parlando di “informazioni prive di fondamento e gravemente lesive della mia reputazione personale e familiare”, annunciando inoltre possibili azioni legali.

Nel frattempo, il Ministero della Giustizia ha comunicato che dagli atti non emergono elementi negativi coerenti con quanto riportato dalla stampa, ma ha comunque dato il via libera alle richieste della Procura per ulteriori accertamenti.

Le indagini, che potrebbero coinvolgere anche verifiche in Uruguay dove Minetti soggiorna periodicamente, sono in corso e si preannunciano complesse e non rapide.