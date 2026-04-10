Palermo, tragedia sul lavoro: due operai morti dopo la caduta da una gru

Palermo– Ancora una tragedia sul lavoro, questa volta a Palermo, dove due operai hanno perso la vita in un incidente avvenuto in via Ruggero Marturano.

Secondo una prima ricostruzione, i lavoratori stavano operando su una gru impegnata nei lavori di ristrutturazione di un edificio quando il cestello su cui si trovavano si è ribaltato, facendoli precipitare nel vuoto. All’origine dell’incidente ci sarebbe la rottura di un braccio del mezzo che sorreggeva il carrello.

Le vittime sono Daniluc Tiberi, 50 anni, e Najahi Jaleleddine, 41 anni.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. I pompieri, arrivati intorno alle 11.20, hanno avviato le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Un ferito e un sopravvissuto

Nell’incidente è rimasta ferita anche una terza persona, un uomo di 34 anni dipendente del negozio di pneumatici Gammicchia, situato sotto il punto dell’impatto. L’uomo ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia.

Secondo quanto emerso, si sarebbe salvato grazie alla presenza di pneumatici che hanno attutito l’impatto del cestello precipitato.

Un terzo operaio coinvolto sarebbe invece riuscito a evitare conseguenze gravi proprio finendo sui copertoni presenti nell’area sottostante.

Indagini in corso

Sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei cantieri e sulle condizioni di lavoro degli operai.