Putin annuncia una tregua per la Pasqua ortodossa, ma continuano gli attacchi: morti e feriti in Ucraina

(Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock)

Mosca - Vladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco temporaneo con l’Ucraina in occasione della Pasqua ortodossa. La tregua entrerà in vigore oggi alle 16 ora locale (le 15 in Italia) di sabato 11 aprile e durerà fino alla mezzanotte del giorno successivo.

Secondo quanto dichiarato da Mosca, l’iniziativa sarebbe legata alla festività religiosa, con l’obiettivo di garantire una breve sospensione delle ostilità. Dall’altra parte, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che Kiev è pronta a eventuali “passi simmetrici”, sottolineando al tempo stesso la necessità di una Pasqua “libera da minacce” e di un reale avanzamento verso la pace.

Nel frattempo, nelle ore precedenti all’entrata in vigore della tregua, si sono registrati nuovi attacchi sul territorio ucraino. In due distinti raid nell’Ucraina centrale e orientale una persona è rimasta uccisa e circa quindici sono rimaste ferite. Ulteriori attacchi con droni russi hanno colpito Odessa e la sua regione, causando due vittime.

La situazione sul campo resta quindi estremamente tesa, nonostante l’annuncio del cessate il fuoco, mentre si attendono verifiche sull’effettiva tenuta della sospensione delle operazioni militari.