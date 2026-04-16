Napoli, rapina in banca a Medaglie d’Oro: momenti di tensione alla Credit Agricole

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno circondato l’edificio e presidiato tutti gli accessi della filiale, oltre ai locali adiacenti, per impedire eventuali tentativi di fuga.

In un primo momento, clienti e personale sarebbero stati trattenuti all’interno della banca, prima di essere successivamente fatti uscire in sicurezza. La situazione sarebbe poi rientrata sotto controllo.

Sei persone hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari a causa di malori dovuti allo spavento. Nessuno risulta in gravi condizioni.

Le forze dell’ordine stanno ora conducendo le operazioni per chiarire la dinamica dei fatti e verificare l’eventuale presenza dei responsabili ancora all’interno o nelle vicinanze dell’istituto.