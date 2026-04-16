Bisceglie, tragedia in via Vittorio Veneto: morta una donna precipitata dal quinto piano insieme al marito

Bisceglie – È ancora sotto shock la città per quanto accaduto ieri mattina in via Vittorio Veneto, dove una donna,, è morta dopo essere precipitata dal quinto piano della propria abitazione insieme al marito,

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe spinto la moglie dal balcone per poi lanciarsi nel vuoto, anche se gli investigatori non escludono l’ipotesi di una caduta avvenuta durante una colluttazione tra i due.

Pochi minuti prima delle 8, alcuni residenti avevano riferito di aver sentito urla provenire dall’appartamento. La scoperta dei corpi è avvenuta poco dopo, quando un vicino ha notato le due persone senza vita nella rampa del garage sottostante.

Una situazione familiare difficile

Da quanto riferito da conoscenti e colleghi, la donna viveva da tempo una situazione familiare complessa. Aveva espresso timori nei confronti del marito e stava cercando di porre fine al matrimonio, che durava da 31 anni. Proprio ieri, secondo quanto emerge, avrebbe dovuto essere formalizzata la separazione e la vendita dell’abitazione.

Negli ultimi mesi i rapporti tra i coniugi si sarebbero progressivamente deteriorati, con litigi frequenti e tensioni crescenti.

Indagini in corso

Sul caso indagano i carabinieri. La Procura di Trani ha disposto l’autopsia sui corpi. L’appartamento e l’auto dell’uomo sono stati posti sotto sequestro per consentire gli accertamenti.

Le indagini sono in corso per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto e stabilire se si sia trattato di un omicidio-suicidio o di una caduta conseguente a una colluttazione.