Ucraina, nuova ondata di attacchi russi: almeno 12 morti in diverse città

Kiev – È di almeno 12 morti e diversi feriti il bilancio provvisorio di una serie di attacchi russi avvenuti nella notte in Ucraina, secondo fonti locali citate dal Guardian e autorità regionali.

Raid missilistici e attacchi con droni hanno colpito più aree del Paese, con un bilancio particolarmente pesante a Odessa, Kiev, Dnipro e Kharkiv.

A Odessa, secondo il capo dell’amministrazione militare Sergiy Lysak, sono morte sei persone in seguito agli attacchi. A Kiev le vittime sarebbero quattro, tra cui un bambino di 12 anni, mentre almeno 10 persone risultano ferite, inclusi alcuni paramedici, come riferito dal sindaco Vitali Klitschko e dal servizio statale di emergenza.

Nel centro del Paese, a Dnipro, altre due persone avrebbero perso la vita secondo le autorità regionali. A Kharkiv, infine, un attacco di droni ha provocato il ferimento di una donna di 77 anni e di un uomo di 66.

Zelensky a Roma, il sostegno di Italia e istituzioni

Gli attacchi arrivano a ridosso della visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Roma, dove ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Meloni ha ribadito il sostegno dell’Italia a Kiev, definendo l’impegno europeo “non solo un dovere morale ma una necessità strategica”, sottolineando come la sicurezza dell’Europa sia direttamente coinvolta nel conflitto.

Anche Mattarella ha espresso vicinanza all’Ucraina, parlando di “amicizia profonda” e di “grande sostegno” al Paese, elogiandone la resistenza.