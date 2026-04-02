Libano, razzo colpisce base Unifil di Shama: nessun ferito tra i militari italiani

Shama, Libano - Un razzo ha colpito la base di Shama, sede del quartier generale del contingente italiano e del settore Ovest della missione Unifil in Libano. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa, precisando che non si registrano feriti tra i militari italiani presenti nella struttura.

L’impatto ha causato soltanto lievi danni alle infrastrutture, mentre restano in corso gli accertamenti per chiarire l’origine del razzo.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è in costante contatto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, con il Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI) e con il comandante del contingente italiano, per monitorare l’evoluzione della situazione e verificare le condizioni del personale impegnato nella missione.