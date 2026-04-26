Madrid, Jannik Sinner vola agli ottavi: battuto Moller in due set

Madrid - Prosegue senza intoppi il cammino di Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid Open. Il numero 1 del mondo ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale superando il danese Elmer Moller con un netto 6-2, 6-3 in un’ora e 18 minuti di gioco.

Una prestazione solida e autoritaria quella dell’azzurro, che ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, gestendo senza difficoltà i momenti chiave del match e confermando l’ottimo stato di forma.

Il prossimo avversario

Agli ottavi, Sinner affronterà il vincente della sfida tra Cameron Norrie e Thiago Tirante, in un match che determinerà il prossimo ostacolo nel percorso dello stesso numero uno del ranking ATP.

Dove seguire il torneo

Il torneo di Madrid è trasmesso in diretta su Sky Sport e disponibile in streaming sulla piattaforma NOW.

Sinner continua così la sua marcia nel torneo spagnolo, confermandosi uno dei principali favoriti per la vittoria finale.