Spari all’Hilton di Washington durante la cena dei corrispondenti: panico tra i giornalisti, evacuati Trump e Vance. Il presidente: "Serve ballroom"

Washington - Momenti di terrore a Washington, dove un uomo ha aperto il fuoco nella lobby dell’hotel Hilton mentre era in corso la tradizionale cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca, evento che per la prima volta vedeva la partecipazione del presidente Donald Trump.

All’interno della struttura erano presenti circa 2.600 giornalisti, che si sono riparati sotto i tavoli non appena sono stati esplosi i colpi. Nel caos generale, il presidente e il vicepresidente JD Vance sono stati evacuati in sicurezza dagli agenti del Secret Service.

L’attentatore, un uomo di 31 anni originario della California, è stato arrestato poco dopo l’intervento delle forze dell’ordine.

Il ritorno alla Casa Bianca e il discorso di Trump

Rientrato alla Casa Bianca, Trump ha tenuto un breve discorso alla nazione. Il presidente ha definito l’attentatore un “lupo solitario” e ha invitato gli americani a “risolvere le differenze in modo pacifico”, sottolineando la necessità di abbassare il livello dello scontro politico.

Secondo il presidente, l’episodio rappresenterebbe anche un’ulteriore dimostrazione della necessità di una sala da ballo all’interno della Casa Bianca, struttura che – ha affermato – consentirebbe di gestire eventi ufficiali con maggiori standard di sicurezza e capienza.

Le indagini

Le autorità federali, insieme all’FBI e alla polizia di Washington, stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Il punto centrale dell’indagine riguarda come l’uomo armato sia riuscito a introdursi all’interno di un evento ad altissima sicurezza, che ospitava non solo il presidente degli Stati Uniti ma anche membri del governo e numerosi rappresentanti della stampa.

Le verifiche si concentrano sulle procedure di accesso, sui controlli di sicurezza e su eventuali falle nel dispositivo predisposto per l’evento.

Un caso destinato a far discutere

L’attacco ha immediatamente riacceso il dibattito sulla sicurezza degli eventi istituzionali negli Stati Uniti e sulle misure di protezione per le alte cariche dello Stato. Le autorità hanno assicurato che verranno adottate ulteriori misure per evitare il ripetersi di episodi simili.