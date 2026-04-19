Lampo di Rabiot: il Milan passa a Verona e aggancia il secondo posto

Verona - Il Milan supera l’Hellas Verona per 0-1 e conquista tre punti fondamentali nella corsa Champions. A decidere la sfida è una rete al 36’ di Adrien Rabiot, bravo a sfruttare l’assist di Rafael Leao e a battere Lorenzo Montipò.

Nella ripresa il match resta bloccato, con i rossoneri che provano a chiudere la partita senza però trovare il raddoppio. Il Verona, dal canto suo, non riesce a costruire occasioni sufficientemente pericolose per riequilibrare il risultato.

Con questo successo, il Milan aggancia il Napoli al secondo posto in classifica, portandosi a +6 sulla Juventus e avvicinando in modo concreto l’obiettivo stagionale della qualificazione alla prossima Champions League.