Pavia, 25enne accoltellato e ucciso nel parcheggio di viale Matteotti: aggressori in fuga

Pavia

Pavia - Tragedia nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 a, nell’area Cattaneo, il grande parcheggio nei pressi di viale Matteotti. Un ragazzo di 25 anni, originario della Sicilia ma residente da tempo in città, è stato ucciso a coltellate al termine di una lite scoppiata dopo una serata trascorsa in un locale della zona.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava recuperando la propria auto insieme a due amici intorno alle 3:30 del mattino quando avrebbe incontrato un altro gruppo di persone. Tra i due gruppi sarebbe nato un breve scambio di battute, degenerato rapidamente in una discussione e poi in una violenta aggressione.

Durante la colluttazione, uno degli appartenenti al gruppo rivale avrebbe estratto un coltello colpendo il 25enne al collo. Le ferite si sono rivelate immediatamente gravissime.

Un elemento al centro degli accertamenti riguarda la gestione dei soccorsi: secondo quanto emerso, gli amici della vittima non avrebbero contattato subito il 118, tentando inizialmente di prestare aiuto autonomamente. Solo in un secondo momento, resisi conto della gravità della situazione, avrebbero allertato i sanitari. Il giovane è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è deceduto poco dopo il ricovero.

Gli aggressori si sono dati alla fuga subito dopo l’accoltellamento. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, con la Polizia di Stato e la Polizia Locale di Pavia impegnate nei rilievi e nella raccolta delle testimonianze. Gli investigatori stanno inoltre acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza presenti nell’area del parcheggio.

Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e chiarire l’esatta dinamica dei fatti. L’episodio ha profondamente scosso la città, mentre le autorità hanno annunciato un rafforzamento dei controlli nella zona per prevenire ulteriori episodi di violenza.