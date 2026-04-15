Bisceglie, tragedia in via Vittorio Veneto: coppia muore dopo una caduta dal balcone

Secondo una prima ricostruzione, un uomo avrebbe spinto la moglie dal balcone del palazzo per poi togliersi la vita lanciandosi nel vuoto. Entrambi sono morti nell’impatto dopo un volo di circa tre metri. Le vittime sono una donna di 54 anni e un uomo di 61.

I corpi sono stati rinvenuti sulla rampa di accesso ai garage dello stabile in via Vittorio Veneto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Una vicina di casa, ascoltata dagli investigatori, ha riferito di aver udito urla provenire dall’appartamento poco prima della caduta. La donna avrebbe inoltre raccontato che la coppia era in fase di separazione.

La vittima e l’uomo erano genitori di due figli, uno residente in Svizzera e l’altro a Trani. Le indagini proseguono per chiarire movente e circostanze della tragedia.