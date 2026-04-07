Artemis II, record storico nello spazio: superata la distanza massima mai raggiunta dall’uomo

La missione Artemis II ha segnato un nuovo primato nell’esplorazione spaziale: i quattro astronauti a bordo della navicella Orion hanno raggiunto la massima distanza dalla Terra mai toccata da esseri umani.

L’equipaggio composto da Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen ha superato il record storico detenuto dalla missione Apollo 13, che nel 1970 aveva raggiunto circa 400.171 chilometri dalla Terra durante il rientro d’emergenza.

Secondo i dati di missione, la nuova distanza record si attesta attorno ai 405.000 chilometri, consolidando un traguardo simbolico per il programma di ritorno dell’uomo verso la Luna.

La traiettoria verso la Luna

Nelle ore precedenti al record, la navetta ha eseguito una serie di manovre di correzione della traiettoria e test dei sistemi di bordo, inclusi quelli delle tute pressurizzate. Dopo il risveglio dell’equipaggio dal centro di controllo di Houston, la capsula è entrata nella sfera di influenza lunare, dove la gravità del satellite ha iniziato a dominare la traiettoria.

Successivamente, la navetta ha effettuato un sorvolo ravvicinato della superficie lunare, durante il quale le comunicazioni con la Terra si sono interrotte per circa 40 minuti a causa del passaggio dietro la Luna. In questa fase è stato raggiunto il punto di massima distanza dalla Terra.

Osservazioni, eclissi e attività scientifiche

Durante il sorvolo, gli astronauti hanno avviato una campagna di osservazioni della superficie lunare. In concomitanza con il transito, l’equipaggio ha assistito anche a un’eclissi, uno degli eventi visivi più spettacolari della missione.

La conclusione della fase di flyby ha segnato il ritorno delle comunicazioni con la Terra e la prosecuzione delle operazioni di navigazione verso la successiva fase della missione.

Omaggi e denominazioni simboliche

Nel corso della missione, l’equipaggio ha anche assegnato nomi informali a due crateri lunari osservati durante il passaggio ravvicinato. Uno di questi è stato dedicato alla memoria della moglie del comandante Reid Wiseman, mentre un altro è stato denominato “Integrity”, come la navicella stessa.

Un gesto simbolico che ha sottolineato la dimensione umana dell’impresa, accanto al valore tecnologico e scientifico del volo.

Un passo verso le future missioni lunari

Il successo di Artemis II rappresenta un passaggio cruciale nel programma NASA di ritorno stabile sulla Luna, con l’obiettivo di preparare future missioni con equipaggio e, nel lungo periodo, l’esplorazione di Marte.