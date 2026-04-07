Milano e provincia, Pasquetta di sangue: tre aggressioni nel giro di poche ore

Milano, 7 aprile 2026 – La Pasquetta si è trasformata in una giornata di violenza in diverse località della provincia di Milano, con tre episodi distinti che hanno coinvolto giovani e adulti.

Sesto San Giovanni: ventenne accoltellato

A Sesto San Giovanni, un giovane di 20 anni è stato aggredito in via Goberti, riportando due ferite da arma da taglio. Trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri locali hanno avviato le indagini: il ferito ha fornito la sua versione dei fatti, mentre è in corso la caccia all’aggressore.

Crema: ventenne muore dopo aggressione a sprangate

Nella tarda serata di lunedì 6 aprile, un ragazzo di 20 anni di origine egiziana è stato colpito, probabilmente con una spranga, in via Brescia, nel quartiere San Bernardino. La vittima è stata trasportata in ospedale, dove è deceduta poco dopo. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Crema, supportati dal Nucleo Investigativo e dalla Scientifica, coordinati dal pubblico ministero di turno.

Melegnano: donna accoltellata, fermato l’aggressore

A Melegnano, la notte di Pasqua è stata segnata da un altro episodio di violenza. Una donna di 31 anni è stata accoltellata in via Livraghi. Il 49enne responsabile dell’aggressione, che si era dato alla fuga, è stato fermato e ora è accusato di tentato omicidio.

Sempre a Melegnano, un altro episodio ha coinvolto il 39enne Giuseppe Nolè, colpito all’avambraccio da un fendente durante un confronto con un gruppo di giovani che disturbavano la quiete pubblica. L’uomo è riuscito a limitare le conseguenze grazie ai propri riflessi pronti.

Le forze dell’ordine continuano a indagare su tutti e tre gli episodi, mentre la Pasquetta 2026 rimarrà tristemente ricordata come una giornata di sangue in Lombardia.