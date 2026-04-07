Medioriente, tregua lontana: respinta la proposta di cessate il fuoco, cresce la tensione tra Iran, Israele e USA

La situazione si inserisce in un quadro di forte escalation tra Teheran, Israele e Stati Uniti, con un progressivo deterioramento dei canali diplomatici e un aumento delle operazioni militari sul terreno.

Ultimatum e tensioni sullo Stretto di Hormuz

Negli Stati Uniti, il presidente Donald Trump avrebbe lanciato un nuovo ultimatum a Teheran, chiedendo la riapertura dello Stretto di Hormuz e l’accettazione di un accordo entro tempi molto stretti, sotto la minaccia di possibili azioni militari.

L’Iran, dal canto suo, ha respinto le pressioni definendole inaccettabili, confermando una linea di netta chiusura rispetto alle richieste occidentali.

Raid e obiettivi strategici

Sul piano militare, fonti regionali riferiscono di nuovi raid israeliani su infrastrutture energetiche considerate strategiche, tra cui il giacimento di South Pars, uno dei più grandi al mondo e cruciale per l’approvvigionamento energetico regionale.

Parallelamente, si registrerebbe l’uccisione di un alto dirigente dell’intelligence dei Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, elemento che contribuisce a innalzare ulteriormente la tensione tra le parti.

Petrolio in rialzo e mercati sotto pressione

Le ripercussioni del conflitto si fanno sentire anche sui mercati energetici: il prezzo del petrolio è in crescita, con conseguente aumento dei carburanti a livello internazionale. Gli analisti collegano il trend alle incertezze sullo Stretto di Hormuz, snodo fondamentale per il commercio globale del greggio.

Indiscrezioni sulla leadership iraniana

Nel frattempo, alcuni media internazionali — tra cui The Times e il sito israeliano Ynet — riportano indiscrezioni non confermate secondo cui la Guida Suprema iraniana Ali Khamenei sarebbe in condizioni critiche e in cura nella città di Qom. Si tratta tuttavia di informazioni non verificate ufficialmente e non confermate da fonti indipendenti.

Un quadro in rapida evoluzione

La crisi appare in piena evoluzione, con una combinazione di pressioni diplomatiche, operazioni militari e instabilità economica. L’assenza di un accordo di de-escalation e il fallimento dei negoziati aumentano il rischio di un ulteriore allargamento del conflitto in tutta l’area mediorientale.