Vittoria del No al referendum sulla giustizia: conseguenze nell’esecutivo, mozione di sfiducia per Santanchè

Roma - Dopo la netta vittoria delal referendum sulla riforma della giustizia, l’esecutivo registra alcune dimissioni: hanno lasciato ile la. La premier ha chiesto inoltre le dimissioni della

La mozione di sfiducia contro Santanchè, presentata da tutte le opposizioni, approderà lunedì 30 marzo in Aula alla Camera per la discussione generale. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha comunque dichiarato: «La mozione? Penso non sarà necessaria».

Sul fronte dell’opposizione, si ragiona sulle primarie: i nomi in campo sono Giuseppe Conte e Elly Schlein, con la disponibilità del centrista Ruffini. La sindaca di Genova, Salis, ha invece deciso di ritirarsi.