Varese, dramma sulla provinciale: morta la 25enne Sofia Pusceddu

Cardano al Campo

Sofia Pusceddu

Ospedale di Circolo di Varese

Varese -Tragedia a: è deceduta all’età di 25 anni, dopo cinque giorni di coma presso l’. La giovane era rimasta gravemente ferita in un incidente stradale, quando la sua auto si è schiantata contro un cancello.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi e le cure intensive ricevute, le condizioni di Sofia sono rimaste critiche fino al momento del decesso.

La comunità di Cardano al Campo e l’intera provincia di Varese sono profondamente scosse dalla tragedia, che ha colpito una giovane vita stroncata prematuramente.