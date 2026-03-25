Varese, dramma sulla provinciale: morta la 25enne Sofia Pusceddu

Varese -Tragedia a Cardano al Campo: è deceduta all’età di 25 anni Sofia Pusceddu, dopo cinque giorni di coma presso l’Ospedale di Circolo di Varese. La giovane era rimasta gravemente ferita in un incidente stradale, quando la sua auto si è schiantata contro un cancello.
Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi e le cure intensive ricevute, le condizioni di Sofia sono rimaste critiche fino al momento del decesso.
La comunità di Cardano al Campo e l’intera provincia di Varese sono profondamente scosse dalla tragedia, che ha colpito una giovane vita stroncata prematuramente.
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