Torna il freddo sull’Italia: instabilità dal Sud con Bora e Grecale

Milano - L’Italia affronta una nuova ondata di freddo con instabilità in arrivo dai Balcani. I venti diinteressano soprattutto il Centro-Sud, dove il maltempo porterà piogge e nevicate sugli Appennini fino a 600-1000 metri di altitudine, in particolare su. Al Nord il tempo resta stabile e asciutto, con qualche nevicata isolata sulle Alpi occidentali e sull’Appennino emiliano.

Il calo termico interessa tutto lo Stivale, con gelate notturne che potrebbero mettere a rischio l’agricoltura. La fase più fredda è prevista tra oggi e domani, con residua instabilità sul Sud e temperature di qualche grado sotto la media stagionale.

La Protezione civile segnala allerta gialla in Calabria per rischio frane e allagamenti, soprattutto nelle zone già colpite dalle recenti piogge, e in Toscana centrale per vento forte con raffiche fino a 100 km/h in montagna. Fenomeni irregolari, ma nevicate previste oltre gli 800 metri.

Per il weekend e l’inizio della prossima settimana, è atteso un ulteriore afflusso di correnti fredde dall’Europa orientale, con possibili peggioramenti tra domenica e lunedì e clima complessivamente freddo su tutto il Paese.

Sul fronte dei venti, il Grecale rinforzerà oggi sulla Toscana con raffiche fino a 50-70 km/h in pianura e 80-100 km/h in montagna, mentre al Sud soffieranno correnti da nord che accentueranno la sensazione di freddo.