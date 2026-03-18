Reggio Calabria, giovane donna finlandese travolta e uccisa da un pirata della strada

Reggio Calabria – Tragico incidente nella notte a, dove una giovane donna di 29 anni, di nazionalità finlandese, è stata travolta e uccisa da un pirata della strada. L’impatto è avvenuto intorno alle 3 in. La vittima stava attraversando la strada da sola quando un veicolo l’ha centrata in pieno, provocandone la morte sul colpo.

Il conducente del mezzo non si è fermato a prestare soccorso ed è attualmente ricercato dalla polizia locale. I sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno potuto soltanto constatare il decesso.

Le indagini sono in corso: la polizia locale sta effettuando rilievi e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di risalire alla targa del veicolo e all’identità del conducente. Il comandante della polizia locale, Salvatore Zucco, ha informato il sostituto procuratore di turno, Giulia Scavello, che ha aperto un fascicolo sul caso.

Si tratta di un episodio che riaccende l’attenzione sul fenomeno dei pirati della strada e sulla sicurezza stradale, in particolare nelle ore notturne.