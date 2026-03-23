Referendum sulla giustizia: seggi aperti oggi fino alle 15, affluenza record al 46%

Roma - Prosegue oggi,, il referendum confermativo sulla legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. I seggi resteranno aperti dalle

Alle 23 di ieri, al termine della prima giornata di voto, ha partecipato al voto il 46,07% degli aventi diritto, registrando un vero e proprio record di affluenza rispetto ai precedenti referendum. Gli aventi diritto sono 51.424.729, di cui 5.477.619 residenti all’estero.

Sky TG24 seguirà in diretta lo spoglio a partire dalle 14:30 con lo Speciale Referendum Giustizia, offrendo aggiornamenti costanti sull’affluenza, analisi dei risultati e prime reazioni dal mondo politico e dai comitati referendari. A guidare l’approfondimento sarà il direttore del canale Fabio Vitale, affiancato da esperti, giornalisti e commentatori.