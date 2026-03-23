New York, scontro in pista tra aereo Air Canada e camion: chiuso l’aeroporto LaGuardia

New York - L’aeroporto Fiorello LaGuardia di New York è stato chiuso dopo uno scontro in pista tra un aereo Air Canada e un veicolo dell’autorità portuale. L’incidente, avvenuto intorno alle 23:30 locali di ieri (le 5:30 in Italia), ha provocato la morte del pilota e del copilota e il ferimento di altre due persone, secondo quanto riportato dai media americani e dal dipartimento di polizia di New York.
Secondo le registrazioni audio e video della Federal Aviation Administration, il camion stava attraversando la pista su autorizzazione del controllore del traffico aereo, che pochi secondi dopo ha ordinato di fermarlo, ma non è stato possibile evitare l’impatto.
L’Agenzia di sicurezza del volo ha immediatamente chiuso lo scalo secondo le procedure d’emergenza. Il volo coinvolto, Air Canada 8646, era operato dal vettore regionale Jazz.
A seguito dell’incidente, tutti i voli in partenza da LaGuardia risultano ritardati o cancellati, con forti disagi previsti nelle prossime ore.
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