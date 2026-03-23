Referendum Giustizia, seggi chiusi: affluenza oltre il 46% nella prima giornata

Roma - Si è chiusa la prima giornata di voto per il referendum sulla Giustizia, che chiama gli italiani a esprimersi sulla legge costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e istituzione della Corte disciplinare. I seggi, aperti domenica dalle 7 alle 23, riapriranno lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15.

L’affluenza registrata al termine della giornata ha superato il 46%, un dato particolarmente significativo che segnala un’elevata partecipazione al voto. Gli aventi diritto sono complessivamente 51.424.729, di cui 5.477.619 residenti all’estero, secondo i dati del Viminale.

Grande attenzione anche sul fronte informativo: Sky TG24 seguirà in diretta lo spoglio con lo “Speciale Referendum Giustizia”, in onda lunedì a partire dalle 14:30. La trasmissione offrirà aggiornamenti in tempo reale sui risultati, analisi dei dati di affluenza e le prime reazioni politiche.

Ad aprire la diretta sarà il direttore del canale all news, Fabio Vitale, insieme a ospiti ed esperti che commenteranno l’esito del voto e le possibili conseguenze sul piano politico e istituzionale.