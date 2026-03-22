Referendum sulla Giustizia: seggi aperti oggi e domani, prima rilevazione al 14,9%

Roma - Gli italiani sono chiamati a votare per il referendum confermativo sulla legge costituzionale recante "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". I seggi resteranno aperti oggi, dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15.

Secondo i dati del Viminale, gli aventi diritto al voto sono 51.424.729, di cui 5.477.619 residenti all’estero.

La prima rilevazione sull’affluenza, registrata alle ore 12, segnala una partecipazione del 14,9%. I risultati finali saranno disponibili solo al termine della chiusura dei seggi di domani.