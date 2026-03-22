Referendum sulla Giustizia: seggi aperti oggi e domani

Roma - Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per il referendum sulla Giustizia. Gli italiani sono chiamati ad esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale recante:

In Puglia sono chiamati alle urne 3.173.407 cittadini su 4.032 sezioni, mentre in Basilicata il numero degli aventi diritto è di 432.962 su 683 sezioni.

Il voto è valido anche se alle urne va meno del 50% degli aventi diritto: non è necessario il raggiungimento del quorum.

I dati sull’affluenza saranno rilevati alle 12, 19 e 23 di domenica e alle 15 di lunedì, a urne chiuse.