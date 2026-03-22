Esplosione a Roma, crolla una palazzina a Ponte Galeria: due feriti gravi

Roma - Paura a Roma, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina nella zona di Ponte Galeria, in via Tavagnasco. Secondo le prime informazioni, il boato avrebbe coinvolto, causando gravi danni strutturali e momenti di forte panico tra i residenti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i soccorritori del 118. Il bilancio provvisorio è di due feriti gravi, estratti dalle macerie e trasportati in ospedale in codice rosso. Circa settanta persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni e si trovano ora in strada.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l’esplosione sarebbe stata causata da una bombola di GPL, che ha innescato il crollo e distrutto le pareti delle villette coinvolte. I detriti hanno danneggiato anche diverse auto parcheggiate nelle vicinanze.

Le squadre di soccorso hanno lavorato a lungo tra le macerie per escludere la presenza di altre persone coinvolte, eventualità che al momento sembrerebbe scongiurata.

Sul luogo dell’incidente si sta recando anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per seguire da vicino la situazione e coordinare gli interventi necessari.

L’area è stata messa in sicurezza mentre proseguono gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’esplosione.