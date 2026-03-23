Tragico incidente a Napoli: due donne ucraine investite e uccise, arrestato il conducente positivo all’alcol

Napoli - Un uomo napoletano diè stato arrestato dopo aver investito e ucciso due donne nella notte a, in corso Garibaldi all’altezza di Porta Nolana. Il conducente era alla guida sotto l’effetto di alcol.

Secondo la ricostruzione della Polizia Locale – Unità Operativa San Lorenzo e Infortunistica Stradale, le due vittime, amiche di nazionalità ucraina di 52 e 57 anni, stavano attraversando corso Garibaldi per raggiungere via San Cosmo Fuori Porta Nolana quando sono state travolte dalla Mercedes guidata dall’uomo. L’impatto ha fatto perdere il controllo della vettura, che ha terminato la corsa contro tre auto in sosta sul lato destro della strada.

Le ferite riportate dalle due donne sono state subito gravissime: una è deceduta sul colpo, mentre l’altra è morta circa due ore dopo il ricovero all’Ospedale del Mare, nonostante i tentativi dei medici di salvarle.

Il conducente è stato sottoposto a test alcolemico, risultato positivo, ed è stato arrestato con applicazione della detenzione domiciliare. La patente è stata ritirata e il veicolo, un’auto a noleggio, sequestrato.

La Polizia Locale sta completando i rilievi, ascoltando i testimoni e acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.