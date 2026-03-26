Aggressione a scuola media a Bergamo: fuori pericolo insegnante ferita da alunno

Trescore Balneario, Bergamo - Sono ancora in corso le indagini per chiarire i motivi dell’aggressione avvenuta ieri presso la scuola mediadi, dove un ragazzo di 13 anni ha accoltellato la sua insegnante di francese,, provocandole ferite gravi. Secondo le prime informazioni, alla base del gesto potrebbe esserci un brutto voto o il fatto che la docente avesse difeso un altro studente con cui il giovane aveva avuto un litigio.

L’aggressione

L’episodio si è verificato mercoledì, un quarto d’ora prima delle 8, mentre docenti e studenti entravano nelle classi. Il tredicenne si è presentato indossando pantaloni mimetici e una maglietta con la scritta “vendetta”. Ha affrontato la docente in un corridoio del primo piano, davanti ad almeno tre ragazzi, colpendola con alcune coltellate all’addome e al collo. Il giovane ha ripreso la scena in diretta su Telegram, utilizzando un cellulare fissato al collo con un’imbracatura.

Le condizioni della docente

La professoressa 57enne è stata immediatamente soccorsa dal 118 e trasferita con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso. Grazie a una trasfusione di sangue iniziata già durante il volo e a un delicato intervento chirurgico, la docente è attualmente fuori pericolo. Rimane comunque ricoverata in Terapia intensiva con prognosi riservata.

Le autorità scolastiche e le forze dell’ordine stanno continuando le indagini per comprendere le motivazioni dell’aggressione e valutare eventuali responsabilità nell’accaduto.