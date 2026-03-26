Nuovi attacchi nella regione di Odessa e tensioni sui negoziati tra Ucraina e Stati Uniti

Odessa - Nella notte, laha lanciato un nuovo attacco con droni nella, prendendo di mira infrastrutture portuali e impianti energetici. Contestualmente, attacchi di droni kamikaze ucraini hanno colpito alcune aree delle regioni russe di, provocando vittime civili: secondo il governatore di Bryansk, una donna è stata uccisa nel villaggio di, mentre il governatore di Belgorod,, ha riferito che due civili sono stati uccisi e un altro ferito. Le informazioni sono riportate dall’agenzia ucraina

Sul fronte diplomatico, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato in un’intervista alla Reuters che gli Stati Uniti sono pronti a completare il processo di garanzie di sicurezza ad alto livello non appena l’Ucraina sarà pronta a ritirare le truppe dal Donbass. Zelensky ha però sottolineato che un simile ritiro metterebbe a rischio la sicurezza sia dell’Ucraina sia dell’Europa.

Il presidente ha aggiunto che l’amministrazione statunitense è concentrata sul conflitto con l’Iran e che il presidente Usa Donald Trump starebbe esercitando pressioni sull’Ucraina per chiudere rapidamente la guerra. Secondo Zelensky, la Russia conta sul fatto che Washington possa perdere interesse nei negoziati e ritirarsi, favorendo così le proprie posizioni nel conflitto.