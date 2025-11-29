Trump avverte: “Spazio aereo venezuelano chiuso”

Washington - Il presidente statunitense Donald Trump ha lanciato un avvertimento su, dichiarando che lo. “A tutte le compagnie aeree, i piloti, gli spacciatori di droga e i trafficanti di esseri umani: si prega di considerare lo spazio aereo sopra e intorno al Venezuela come chiuso nella sua interezza”, ha scritto Trump.

Il post arriva dopo la rivelazione del New York Times, secondo cui la settimana scorsa Trump avrebbe avuto un colloquio telefonico con il presidente venezuelano Nicolás Maduro, durante il quale avrebbero discusso l’ipotesi di un incontro. Fonti vicine alla vicenda hanno precisato che al momento non ci sono piani concreti per un faccia a faccia, che sarebbe comunque il primo tra un presidente statunitense e un leader del regime di Caracas.

Il presidente Maduro ha reagito definendo l’avvertimento americano come parte di “una campagna per danneggiare il Venezuela” e ha assicurato che il governo reagirà a qualsiasi azione che riterrà un attacco alla sovranità nazionale.

In risposta alla situazione, la IATA (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo) ha sottolineato che le compagnie aeree stanno dando priorità alla sicurezza di passeggeri ed equipaggi e ha chiesto una soluzione che preservi la connettività aerea del Paese.