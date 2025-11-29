Lodi, auto tagliata in due dal guardrail: 27enne miracolosamente illeso

Lodi – Guardando le immagini dell’incidente, si fatica a credere che l’automobilista sia riuscito a salvarsi. L’auto è stata letteralmente, che ha trafitto la vettura dividendo l’abitacolo in maniera impressionante. Una scena da brividi: lamiere recise di netto, vetri in frantumi, un ammasso irriconoscibile di metallo contorto. Eppure, chi era al volante ne è uscito quasi indenne, con qualche taglio e lievi ferite. Una sorte che ha evitato una tragedia solo per un soffio.

L’incidente

Lo schianto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi lungo la Strada Provinciale 235, tra Lodi e il casello autostradale dell’A1. L’utilitaria su cui viaggiava il giovane si è schiantata contro la barriera metallica del guardrail, all’ingresso di un distributore di benzina. A causare l’incidente potrebbe essere stato l’asfalto reso scivoloso dal maltempo.

I soccorsi

La scena che si è presentata ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118 era impressionante: il guardrail aveva attraversato la vettura passando esattamente tra il sedile del conducente e quello del passeggero, spezzando l’auto in due. Miracolosamente, il 27enne alla guida era cosciente e in grado di collaborare con i soccorritori.

Per estrarlo dalle lamiere sono state necessarie manovre lunghe e delicate, con attrezzature specifiche. Il giovane è stato poi trasportato in codice giallo all’ospedale Humanitas, riportando solo ferite superficiali e tanta paura.

Alla Polizia stradale di Lodi spetta ora il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.